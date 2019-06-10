Осужденного за угрозу убийства жителя Карелии вновь наказали

Мужчина нарушал правила во время условного срока, сообщили в Муезерском районном суде.

Во время отбывания 8-месячного условного срока по статье 119 УК ( угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) мужчина нарушил правила.

Житель Муезерского района допускал нарушение установленного графика явки на регистрацию из-за употребления алкогольной продукции, сменил место жительства без уведомления.

Суд назначил осужденному испытательный срок и обязал в течение 2 месяцев пройти курс психокоррекции у психолога.