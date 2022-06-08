Осужденные в колониях Карелии получили аттестаты о полном среднем образовании

Около сотни осужденных, отбывающих наказание в колониях Карелии, получили аттестаты о среднем образовании.

Около 220 осужденных, получавших образование в колониях региона, окончили учебный год сдачей выпускных экзаменов. Об этом сообщили в УФСИН Карелии.

При этом 26 учеников закончили 9 класс, а 65 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании. В аттестате не указывалось, что его обладатель получил документ в местах лишения свободы.

Обучение в колониях проходит по программе вечерней школы. Молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие законченного среднего образования, обязаны получить его. У осужденных старше 30 тоже есть такая возможность, но уже по желанию.

Учебный год завершился вручением аттестатов. Выпускникам пожелали продолжить обучение в средних и высших учебных заведениях, получать востребованные специальности и развиваться дальше.

Ранее министр образования Карелии объяснил, что выпускники, не успевшие получить диплом из-за призыва в армию, смогут сделать это в другое время.