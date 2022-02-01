Осужденные женщины из колонии Карелии сшили чехлы для кювезов на конкурс «А ну-ка, девушки!»

Завершился первый этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!», проходивший среди осужденных женщин, отбывающих наказание в колонии-поселении при ИК-9.

В УФСИН Карелии подвели итоги первого этапа состязания среди осужденных женщин. В ходе конкурсной программы участницы рассказывали о себе, своих увлечениях, жизненных ценностях и демонстрировали свои таланты, сообщили в ведомстве.

Осужденные женщины из колонии-поселения при ИК-9 изготовили специальные чехлы на кювезы для недоношенных или заболевших новорожденных. Чехлы помогают малышам адаптироваться к внешнему миру и защищают их от яркого света, к которому не приспособлена сетчатка глаз маленьких пациентов.

Работы победителей примут участие во втором этапе конкурса, который будет проходить в Вологодском институте права и экономики ФСИН.

Как отметили в УФСИН Карелии, всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» проводится в целях повышения нравственного и культурного уровня осужденных, формирования у них устойчивых моральных установок и интересов к семейным ценностям, сохранения традиций почитания матери, повышения сплоченности коллективов и поиска новых творческих индивидуальностей.