890x80
Реклама
C саночками на женских плечах 4
Сегодня 12:24
Правительство смягчило условия признания семей малообеспеченными 1
01.02.2022 16:39

Осужденные женщины из колонии Карелии сшили чехлы для кювезов на конкурс «А ну-ка, девушки!»

Новости. Общество
15:38, 02 Февраля 2022
фото: © УФСИН Карелии

Новости партнеров

Завершился первый этап Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!», проходивший среди осужденных женщин, отбывающих наказание в колонии-поселении при ИК-9.

В УФСИН Карелии подвели итоги первого этапа состязания среди осужденных женщин. В ходе конкурсной программы участницы рассказывали о себе, своих увлечениях, жизненных ценностях и демонстрировали свои таланты, сообщили в ведомстве.

Осужденные женщины из колонии-поселения при ИК-9 изготовили специальные чехлы на кювезы для недоношенных или заболевших новорожденных. Чехлы помогают малышам адаптироваться к внешнему миру и защищают их от яркого света, к которому не приспособлена сетчатка глаз маленьких пациентов.

Работы победителей примут участие во втором этапе конкурса, который будет проходить в Вологодском институте права и экономики ФСИН.

Как отметили в УФСИН Карелии, всероссийский конкурс «А ну-ка, девушки!» проводится в целях повышения нравственного и культурного уровня осужденных, формирования у них устойчивых моральных установок и интересов к семейным ценностям, сохранения традиций почитания матери, повышения сплоченности коллективов и поиска новых творческих индивидуальностей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2022-02-02 15:49:42
Какая прелесть. Мимишность зашкаливает. А сортиры на вокзале кто будет мыть ?
кир
2022-02-02 16:15:09
однозначно, вот именно.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска
26.01.2022, 08:05
Одно из отделений Республиканской больницы в Карелии осталось без сотрудников - все заразились ковидом
31.01.2022, 17:42
Появилось видео с места гибели молодого водителя в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 12
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 15
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:24
Личное мнение
C саночками на женских плечах 4
Не стыдно ли газовщикам за такие услуги для жителей Карелии?
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
31.01.2022 15:12
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»