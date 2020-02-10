Осужденных обучают востребованным профессиям в колониях Карелии

Более 500 человек получили профессиональное образование в исправительных учреждениях, сообщает УФСИН России по Карелии.

Сейчас в колониях учатся 288 осужденных. Ежегодно профобразование здесь получают 505 человек.

В исправительных учреждениях осужденные могут освоить 15 профессий. Так, обучение проходит по 4 профессиям среднего профессионального образования: "Мастер столярного и мебельного производства", "Оператор швейного оборудования", "Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))", "Мастер столярно-плотничных и паркетных работ". В колониях можно пройти профобучение по таким 11 специальностям, как "Станочник деревообрабатывающих станков", "Повар", "Машинист (кочегар) котельной", "Швея", "Электросварщик ручной сварки", "Облицовщик-плиточник", "Каменщик", "Стропальщик", "Уборщик служебных помещений", "Рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений", "Подсобный рабочий".

"Привлечение осужденных к учебе и труду положительно влияет на обстановку в учреждении, а также помогает адаптироваться в обществе после выхода из колонии", - уверены в карельском управлении ФСИН.

В колониях сегодня можно окончить школу и даже получить высшее образование. На данный момент 9 осужденных учатся в вузах, а за школьными партами сидят 293 человека.