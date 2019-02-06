Осужденный экс-замглавы Минстроя Карелии пытается отсрочить платежи

Новости по теме
Загрузка...
Приговоренный за получение взяток бывший замглавы Минстроя Карелии Андрей Лыченков добивается через суд отсрочки по уплате уголовного штрафа.
В декабре 2016 года за получение взяток в составе организованной группы суд приговорил Лыченкова к 11 годам колонии строгого режима и 46,2 млн рублей штрафа. Впоследствии апелляционная инстанция уменьшила сумму штрафов вдвое.
Осужденный экс-чиновник обратился с ходатайством об отсрочке уплаты штрафа.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
30.01.2019, 11:13
03.02.2019, 11:51
31.01.2019, 15:27
31.01.2019, 06:40
Аналитика
Сегодня 12:42
Политкухня
Карельский парламентарий повторно выступил с законодательной инициативой о самовыдвижении кандидатов на пост главы региона.
05.02.2019 09:31
04.02.2019 15:42
31.01.2019 15:22
30.01.2019 16:17
Чтиво
Сегодня 14:45
Кофе со сливками
Гость рубрики "Кофе со сливками" - известный карельский депутат и бизнесмен Виталий Красулин.
04.02.2019 09:31
31.01.2019 17:12
31.01.2019 16:24
Медиа
01.02.2019 11:13
Опрос
Вы жалеете, что "Биг Бен" сносят?
Комментарии