Осужденный экс-замглавы Минстроя Карелии пытается отсрочить платежи

Приговоренный за получение взяток бывший замглавы Минстроя Карелии Андрей Лыченков добивается через суд отсрочки по уплате уголовного штрафа.

В декабре 2016 года за получение взяток в составе организованной группы суд приговорил Лыченкова к 11 годам колонии строгого режима и 46,2 млн рублей штрафа. Впоследствии апелляционная инстанция уменьшила сумму штрафов вдвое.

Осужденный экс-чиновник обратился с ходатайством об отсрочке уплаты штрафа.

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