890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Осужденный за взятки экс-замначальника Управтодора Карелии Игорь Новокшонов вышел на свободу

Новости. Общество
17:21, 03 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

Новости партнеров

Сегежский суд условно-досрочно освободил бывшего заместителя начальника Управления автомобильных дорог Карелии Игоря Новокшонова, которого за получение взяток приговорили к 4 годам колонии строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа.

Как стало известно «Столице на Онего», судья сегежского городского суда Дмитрий Третьяк условно-досрочно освободил 37-летнего Игоря Новокшонова из Санкт-Петербурга, до этого времени отбывавшего уголовное наказание в местном исправительном центре № 1 при ИК № 7. На суде представитель колонии возражала против предоставления УДО Новокшонову, но поскольку решение судьи никем обжаловано не было, оно вступило в законную силу.

Напомним, что в феврале 2019 года судья петрозаводского городского суда Елена Голяева признала Игоря Новокшонова виновным в получении семи крупных взяток и приговорила к 4 годам колонии строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 7 лет. Новокшонова взяли под стражу в зале суда.

Небольшой тюремный срок за тяжкое коррупционное преступление, предусматривающее до 15 лет лишения свободы, Игорь Новокшонов получил благодаря заключенному им по рекомендации его адвоката Артема Черкасова досудебному соглашению о сотрудничестве со следствием и полному признанию своей вины. По этой причине дело Новокшонова рассматривалось в особом порядке, предусматривающем менее строгое уголовное наказание.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2021-12-03 19:29:17
Юристы, просветите! Разве удо может быть, без рекомендации исправительного учреждения?!
Навального вон, на всякий случай хоть иногда, но каким-то нарушением награждают. Как раз, чтобы избежать удо. А здесь Против, но ничего поделать не могут.
Изя
2021-12-03 19:18:25
В дворники пусть идёт , профессия сейчас востребована ))) :)
Саныч
2021-12-03 19:03:21
Правильно. Незачем его кормить нахаляву. Пусть идет в народное хозяйство, штраф отрабатывает.
баян
2021-12-03 18:30:22
Можно подумать их меньше стало
Вася
2021-12-03 18:10:35
я за Димона Медведева!
Михаил
2021-12-03 17:42:19
Социально близким к власти преступникам всегда была зеленая улица.
Козьма
2021-12-03 17:40:11
Надолго ли ?
Offff
2021-12-03 17:34:47
Социально-близкий . Надо восстановить в должности . ))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.11.2021, 09:00
Опубликованы расценки, на сколько подорожают модели ВАЗ с 1 декабря
30.11.2021, 14:22
Известный в Карелии военный врач погиб на охоте
01.12.2021, 11:47
Неожиданно выросло число желающих переехать в Карелию ради новой работы и высокой зарплаты
01.12.2021, 10:59
Стало известно, почему экс-депутат горсовета Петрозаводска, жестоко избивший соседей, полгода ходит безнаказанным (ВИДЕО 18+)
28.11.2021, 10:24
Стало известно, кого ждет прибавка к пенсии с 1 декабря
28.11.2021, 15:35
«Бенедикт» принесет в Карелию снегопады и метели

Аналитика

Сегодня 16:42
Обществоведение
«Получил хороший урок» 2
Один из фигурантов резонансного «дорожного дела» Игорь Новокшонов вышел на свободу.
Мало денег, возьмем у народа 2
Сегодня 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
«Идет волшебница зима»  4
01.12.2021 12:58
«Издевательство над правосудием» 18
30.11.2021 15:19
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:37
Личное мнение
Мечта Шуры Балаганова 5
Для того, чтобы почувствовать себя счастливым, среднестатистическому россиянину нужно меньше среднего заработка финна.
Вы уволены! 10
23.11.2021 14:01
Тайна ванной комнаты 3
19.11.2021 10:30
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»