Осужденный за взятки экс-замначальника Управтодора Карелии Игорь Новокшонов вышел на свободу

Сегежский суд условно-досрочно освободил бывшего заместителя начальника Управления автомобильных дорог Карелии Игоря Новокшонова, которого за получение взяток приговорили к 4 годам колонии строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа.

Как стало известно «Столице на Онего», судья сегежского городского суда Дмитрий Третьяк условно-досрочно освободил 37-летнего Игоря Новокшонова из Санкт-Петербурга, до этого времени отбывавшего уголовное наказание в местном исправительном центре № 1 при ИК № 7. На суде представитель колонии возражала против предоставления УДО Новокшонову, но поскольку решение судьи никем обжаловано не было, оно вступило в законную силу.

Напомним, что в феврале 2019 года судья петрозаводского городского суда Елена Голяева признала Игоря Новокшонова виновным в получении семи крупных взяток и приговорила к 4 годам колонии строгого режима и 22 миллионам рублей штрафа. Кроме того, суд лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение 7 лет. Новокшонова взяли под стражу в зале суда.

Небольшой тюремный срок за тяжкое коррупционное преступление, предусматривающее до 15 лет лишения свободы, Игорь Новокшонов получил благодаря заключенному им по рекомендации его адвоката Артема Черкасова досудебному соглашению о сотрудничестве со следствием и полному признанию своей вины. По этой причине дело Новокшонова рассматривалось в особом порядке, предусматривающем менее строгое уголовное наказание.

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