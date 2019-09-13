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Новости. Общество
14:08, 13 Сентября 2019
фото: Григорий Шадрин. Кадр из телесюжета ТНТ-Онего

Осужденный за взятки стал представителем обвиняемого в издевательствах над кадетами в Петрозаводске

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В 13-м судебном участке мирового суда Петрозаводска началось рассмотрение резонансного дела по обвинению бывшего воспитателя президентского кадетского училища Романа Козака в издевательствах над курсантами.

Президентское училище в Петрозаводске работает два года. И за это время в отношении двух сотрудников было возбуждено два уголовных дела. Оба по статье 156 - "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником или другим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Обвинения предъявлены бывшему воспитателю 52-летнему Роману Козаку и экс-заместителю начальника по воспитательной работе 64-летнему Александру Шарафудинову.

Первое уголовное дело уже рассматривается в 13-м участке мирового суда судьей Еленой Шкловер. Второе дело – с обвинительным заключением военной прокуратуры направлено в ту же инстанцию, но заседание для рассмотрения по существу пока не назначено.

Оба уголовных дела объединяет то обстоятельство, что касаются они издевательств над несовершеннолетними кадетами в стенах училища, и при этом ни одно ведомство – ни военная прокуратура петрозаводского гарнизона, ни военный следственный отдел следственного комитета, ни руководство Западного военного округа, ни даже Минобороны РФ никак не комментируют вменяемые бывшим сотрудникам училища преступления.

В пятницу во время заседания по обвинению Козака, его адвокат Сергей Аверичев попросил суд закрыть процесс для прессы и сторонних слушателей.

Между тем, потерпевшими по делу проходят пять подростков: 15-летние Александр из Архангельска, Павел из Тульской области, Дмитрий из Санкт-Петербурга, 14-летний из Ленобласти. Их интересы представляет юрисконсульт президентского училища Любовь Овсянникова. Кроме того, на процессе присутствует профессиональный психолог Светлана Смирнова, работающая в военной комендатуре петрозаводского военного гарнизона.

Козака, как уже сообщалось, защищает адвокат Сергей Аверичев. Но самое примечательное, что у подсудимого есть еще и представитель. Это никто иной, как экс-директор Фонда госимущества Карелии Григорий Шадрин, осужденный в июне 2018 года к 4 годам условного срока заключения и 900 тысячам рублей штрафа за посредничество при получении взяток бывшим руководителем комитета Карелии по управлению госимуществом Денисом Косаревым.

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Комментарии

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Михаил
2019-09-13 16:16:50
Нет лучшей рекламы, чем чёрный пиар.
Молодец "Столица" продвигаете нужных людей.
Иван
2019-09-13 15:35:50
Все собрались мутные вокруг мутной ситуации с хорошими детьми .
кир
2019-09-13 14:30:32
Всё смешалось в доме Облонских.
Гость
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