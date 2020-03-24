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Освободившегося из колонии иностранца отправили в спецучреждение Карелии до депортации

Новости. Криминал
17:40, 25 Марта 2020
фото: © pxhere
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Гражданин Таджикистана, отсидевший срок за попытку сбыть наркотики, будет ждать депортации в специальном учреждении, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Петрозаводска приняла участие в рассмотрении административного дела о помещении иностранца, подлежащего депортации, в спецучреждение.

Установлено, что приговором Всеволожского городского суда Ленинградской области иностранный гражданин был осужден за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине было назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Распоряжением Федеральной службы исполнения наказаний России пребывание осужденного на территории России признано нежелательным на срок 10 лет после отбытия наказания и до момента погашения судимости.

После освобождения из мест лишения свободы карельское управление по вопросам миграции МВД приняло решение о депортации иностранца за пределы территории страны, после чего ведомство обратилось в суд для решения вопроса о временном содержании депортируемого в спецучреждении до момента фактического исполнения решения о выдворении.

Суд удовлетворил требования МВД и прокурора.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее иностранец пытался расплатиться фальшивыми деньгами в магазине Петрозаводска.

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