Иностранец пытался расплатиться фальшивыми деньгами в магазине Петрозаводска

Мужчину, пытавшегося расплатиться купюрой "банка приколов", задержали, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел 31 января в Петрозаводске. В 23.23 сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов микрорайона Кукковка.

Оказалось, что один из посетителей попытался расплатиться за выбранный товар банкнотой "банка приколов" номиналом 500 рублей.

22-летний правонарушитель задержан. В ходе проверки личности также выяснилось, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего.



Ранее в Петрозаводске покупатель попытался расплатиться купюрой "банка приколов".