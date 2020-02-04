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Иностранец пытался расплатиться фальшивыми деньгами в магазине Петрозаводска

Новости. Происшествия
17:40, 04 Февраля 2020
фото: © паблик Банкноты Билеты Банка Приколов
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Мужчину, пытавшегося расплатиться купюрой "банка приколов", задержали, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Инцидент произошел 31 января в Петрозаводске. В 23.23 сработала тревожная сигнализация в одном из гипермаркетов микрорайона Кукковка.

Оказалось, что один из посетителей попытался расплатиться за выбранный товар банкнотой "банка приколов" номиналом 500 рублей.

22-летний правонарушитель задержан. В ходе проверки личности также выяснилось, что мужчина является гражданином Узбекистана.

Сотрудники МВД проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Петрозаводске покупатель попытался расплатиться купюрой "банка приколов".

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Комментарии

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