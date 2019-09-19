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Новости. Общество
10:44, 19 Сентября 2019

Освобождение Карелии отметят большим праздником на площади Кирова и фейерверком

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Праздничная программа, посвященная 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, пройдет в Петрозаводске на площади Кирова 28 сентября.

Так, 75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации отмечается 30 сентября, этот праздник был установлен в 2009 году в соответствии с указом Законодательного собрания Карелии. Основные массовые мероприятия, приуроченные к праздничной дате, состоятся в столице республики накануне в субботу 28 сентября.

С 14.00 будут работать тематические и интерактивные площадки, пройдет концерт карельских коллективов и солистов. Гостей праздника угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни, а вечером прогремит праздничный фейерверк.

Кроме того, все желающие смогут познакомиться с выездной экспозицией Музея военной истории Петрозаводска, посмотреть документальный фильм об освобождении города, узнать больше о драматических страницах истории Карелии благодаря выставкам, подготовленным Национальным архивом и централизованной библиотечной системой.

ДОСААФ Карелии привезет специализированную автотехнику и предоставит возможность рассмотреть ее снаружи и изнутри. Пройдет выставка поисковых находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска. Также участников праздника ждет выставка собак, выставка страйкбольного оружия, выставка макетов вооружения.

Для гостей из Петрозаводска и районов Карелии – ветеранов, участников боевых действий, активистов поискового движения, учащихся общеобразовательных организаций – в Музыкальном театре в этот день состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Все происходящее в театре в режиме реального времени с 14 часов будет транслироваться на площади Кирова на экране.

В 17 часов на площади Кирова встретят Молодежный марш памяти, а затем начнется большой праздничный концерт. Зрители также увидят театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта", подготовленную при участии национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", профессиональных актеров и солистов республики.

Завершится праздник в 20.00 фейерверком "Салют Победителям!"

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Goxa
2019-09-19 11:43:45
Игорь Растеряев, Георгиевская Лента:

Отрывок:

За окнами весенний лес летит
Я еду в ленинградской электричке
Напротив меня девочка сидит
С Георгиевской ленточкой в косичке
Сегодня эту ленточку носить
На сумке можно, можно – в виде брошки
Но я прекрасно помню и без лент
Как бабка не выбрасывала крошки
Как много лишнего мы слышим в дни побед
Но только этой патоке с елеем
Не очень верят те, кто в десять лет
Питался в основном столярным клеем
А время умножает всё на ноль
Меняет поколение поколением
И вот войны подлеченная боль
Приходит лишь весенним обострением
Над этой болью многие кружат
Как вороньё, как чайки… И так рады
Как будто свой кусок урвать хотят
Бетонно-героической блокады .......
Саныч
2019-09-19 11:14:00
Танки с самолетами будут?
Zim
2019-09-19 10:59:39
Когда это Карелия была в «фашистской оккупации»? Кто не знает истории журналисты или люди, которые нам об этой самой истории пытаются что-то рассказывать?
Leopol'd
2019-09-19 11:56:37
Zim, историю похоже не знаете вы! Не германской, а фашистской оккупации. Т. е. любой страны, воевавшей на стороне Германии.
А такая оккупация была.
Zim
2019-09-19 12:23:39
Leopol'd, а Вы в курсе, что в это время делали с местными фашистами и местными фашистскими организациями в социал-демократической Финляндии? И что в это время делали с социал-демократами в фашистской Германии?
zanoza
2019-09-19 11:38:59
Zim, финские войска, выступившие на стороне фашистской Германии, в 1941 году прорвали оборону Карелии и захватили Петрозаводск. Республика была освобождена Советской армией лишь в 1944 году. Карелия была в финско-фашистской оккупации.
Zim
2019-09-19 12:11:42
zanoza, а когда Советский Союз 17 сентября 1939 года начал военные действия против Польши (с которой у Союза был договор о ненападении) и которая в это время отражала нападение фашистской Германии и оккупировал Львов, Галицию и др., он что, тоже воевал на стороне фашистов, а наша оккупационные войска, что были фашистскими?
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