Освобождение Карелии отметят большим праздником на площади Кирова и фейерверком

Праздничная программа, посвященная 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации, пройдет в Петрозаводске на площади Кирова 28 сентября.

Так, 75-летие освобождения Карелии от фашистской оккупации отмечается 30 сентября, этот праздник был установлен в 2009 году в соответствии с указом Законодательного собрания Карелии. Основные массовые мероприятия, приуроченные к праздничной дате, состоятся в столице республики накануне в субботу 28 сентября.

С 14.00 будут работать тематические и интерактивные площадки, пройдет концерт карельских коллективов и солистов. Гостей праздника угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни, а вечером прогремит праздничный фейерверк.

Кроме того, все желающие смогут познакомиться с выездной экспозицией Музея военной истории Петрозаводска, посмотреть документальный фильм об освобождении города, узнать больше о драматических страницах истории Карелии благодаря выставкам, подготовленным Национальным архивом и централизованной библиотечной системой.

ДОСААФ Карелии привезет специализированную автотехнику и предоставит возможность рассмотреть ее снаружи и изнутри. Пройдет выставка поисковых находок, сделанных в последние годы поисковыми отрядами фонда "Эстафета поколений" на четырех рубежах обороны Петрозаводска. Также участников праздника ждет выставка собак, выставка страйкбольного оружия, выставка макетов вооружения.

Для гостей из Петрозаводска и районов Карелии – ветеранов, участников боевых действий, активистов поискового движения, учащихся общеобразовательных организаций – в Музыкальном театре в этот день состоится торжественное собрание и праздничный концерт. Все происходящее в театре в режиме реального времени с 14 часов будет транслироваться на площади Кирова на экране.

В 17 часов на площади Кирова встретят Молодежный марш памяти, а затем начнется большой праздничный концерт. Зрители также увидят театрализованную концертную программу "Руны Карельского фронта", подготовленную при участии национального ансамбля песни и танца Карелии "Кантеле", профессиональных актеров и солистов республики.

Завершится праздник в 20.00 фейерверком "Салют Победителям!"