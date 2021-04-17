От коронавируса умерла 80-летняя жительница Петрозаводска, которая не обращалась к врачам

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса, одна жертва COVID-19 за медицинской помощью не обращалась, сообщили в Оперштабе правительства.

В роддоме им К.А. Гуткина, который функционирует как ковид-центр, скончался 72-летний житель Петрозаводска, в Медвежьегорской центральной районной больнице умер житель Пудожа 59 лет, в Петрозаводске скончалась 80-летняя жительница города, которая за медицинской помощью не обращалась, сообщили в Оперштабе правительства. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

По состоянию на 18 апреля от коронавируса в Карелии за время пандемии умерло 437 человек.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 64 человек. Из этого числа заболевших – 62 человека, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 85 человек.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7353,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3198,4 случая, по Северо-Западу – 5634,3.

Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в Калевальском районе.