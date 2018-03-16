"От петрозаводчан зависит, какие три проекта по благоустройству будут воплощены в жизнь в этом году"

Жителям Петрозаводска 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда".

В списке 62 заявки из всех микрорайонов: скверы и парки, исторические и знаковые для города места, детские площадки и спортивные объекты… Но победителями будут признаны только три проекта – те, которые наберут наибольшее количество голосов по результатам общенародного рейтингового голосования. Учитывая огромную конкуренцию, каждый голос будет решающим, "

"Призываю всех горожан 18 марта прийти в пункты голосования и сделать выбор, какие три проекта должны быть реализованы в первоочередном порядке. От вашего выбора, уважаемые земляки, зависит, как будет развиваться и благоустраиваться наш город. И каждый голос будет решающим", - сказал спикер Петросовета.

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