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Новости. Общество
16:19, 16 Марта 2018
фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

"От петрозаводчан зависит, какие три проекта по благоустройству будут воплощены в жизнь в этом году"

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Жителям Петрозаводска 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда".

В списке 62 заявки из всех микрорайонов: скверы и парки, исторические и знаковые для города места, детские площадки и спортивные объекты… Но победителями будут признаны только три проекта – те, которые наберут наибольшее количество голосов по результатам общенародного рейтингового голосования. Учитывая огромную конкуренцию, каждый голос будет решающим, "

"Призываю всех горожан 18 марта прийти в пункты голосования и сделать выбор, какие три проекта должны быть реализованы в первоочередном порядке.  От вашего выбора, уважаемые земляки, зависит, как будет развиваться и благоустраиваться наш город. И каждый голос будет решающим", - сказал спикер Петросовета.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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тетка
2018-03-16 17:17:28
А нет желания привести в городе тротуары в порядок для безопасности , не говоря уже о комфорте? Может, хватит уже что-то придумывать, и стоит заняться повседневной работой.
лесоруб
2018-03-16 16:40:04
Пока такие патриоты-клоуны у власти, никогда не буду голосовать за Путина!!!
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Каждый голос – решающий
Петрозаводчанам 18 марта предстоит выбрать проекты благоустройства общественных территорий по программе "Комфортная городская среда".
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