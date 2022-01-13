Отделение почты в городе Карелии закрылось из-за заболевшего ковидом сотрудника

В Лахденпохье местное отделение почты сегодня не смогло принять посетителей, поскольку сотрудник организации заразился коронавирусом.

Жители Лахденпохьи жалуются на нестабильную работу местного отделения «Почты России». Сегодня паблик «Лахденпохья-Навсегда!» сообщил, что двери учреждения были закрыты.

«Почта сегодня не открылась. Ожидаемо. Пенсионеры разошлись по своим делам», — гласит текст поста.

По информации источника «Столицы на Онего», почтовое отделение в Лахденпохье закрыто, поскольку у сотрудника учреждения обнаружен коронавирус. В настоящее время руководство намерено укомплектовать штат и нормализовать работу почты.

Ранее, 11 января, жители Лахденпохьи уже жаловались, что почта в городе не работает. Об этом также сообщалось в соцсети, в сообществе «Лахденпохья-Навсегда!». Однако затем информация была дополнена: отделение в тот день открыли в 10-00.