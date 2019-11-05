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Новости. Происшествия
18:00, 05 Ноября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

Отдых агрессивного посетителя кафе прервали бойцы Росгвардии Карелии

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В Сортавале выгнали из кафе посетителя, оскорблявшего официантку, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Так, 4 ноября в 20.44 в Сортавале тревожная сигнализация сработала в кафе на улице Карельской.

Вневедомственной охраной за мелкое хулиганство задержан 27-летний мужчина, который вынудил администрацию вызвать на помощь правоохранителей тем, что оскорблял девушку-официантку, угрожал ей и мешал работе всего заведения и отдыху гостей.

Нарушитель передан представителям службы участковых уполномоченных полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в октябре в Сегеже мужчина избил продавца на рабочем месте.

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Комментарии

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Grek
2019-11-05 19:30:09
Дебоши в кафе , как и кражи в магазинах обычно успешно предотвращают сами работники , а охрана лишь задерживает нарушителей и передаёт наряду полиции . Функции , в большинстве случаев , у росгвардейцев номинальные .
кир
2019-11-05 18:33:18
Пьянство - отдых, предательство - либерализм. Мракобесие - духовные ценности. Кто мы?
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