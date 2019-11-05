Отдых агрессивного посетителя кафе прервали бойцы Росгвардии Карелии

В Сортавале выгнали из кафе посетителя, оскорблявшего официантку, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Так, 4 ноября в 20.44 в Сортавале тревожная сигнализация сработала в кафе на улице Карельской.

Вневедомственной охраной за мелкое хулиганство задержан 27-летний мужчина, который вынудил администрацию вызвать на помощь правоохранителей тем, что оскорблял девушку-официантку, угрожал ей и мешал работе всего заведения и отдыху гостей.

Нарушитель передан представителям службы участковых уполномоченных полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, в октябре в Сегеже мужчина избил продавца на рабочем месте.