Отдых без жены закончился для жителя Карелии финансовыми потерями

В Пудоже полицейские раскрыли кражу с банковского счета, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Пудожского района обратился 68-летний местный житель, не сумевший обнаружить своей карты. Мужчине пришло уведомление о списании со счета 5 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что накануне потерпевший, жена которого была в отъезде, решил отдохнуть и пошел в магазин за алкоголем. Возле магазина он познакомился с компанией, с которой и отправился распивать спиртное. Вечером мужчины несколько раз ходили в магазин, а на утро пенсионер обнаружил, что карты у него нет.

Подозреваемый — 39-летний собутыльник потерпевшего — был найден через некоторое время. Он признался, что взял чужую карту и потратил деньги с нее на свои нужды.

Уголовное дело возбуждено о краже, совершённой с банковского счёта. Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.