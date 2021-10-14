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Отдых с детьми в Карелии в ноябре обойдется дороже, чем в Ставрополье

Новости. Общество
11:25, 14 Октября 2021
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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Дешевле отдохнуть в ноябре с детьми в Кисловодске, чем в Олонце, утверждает сайт бронирования жилья и отдыха Tvil.ru.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в ноябре в России.

Топ-3 самых популярных городов, куда все едут с детьми в ноябре составили Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Екатеринбург, Олонец, Красная Поляна, Переславль-Залесский, Алушта, Волгоград и Великий Новгород.

По статистике Tvil.ru, семьи с детьми бронируют отдых в ноябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 10,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть с детьми в Кисловодске, дороже — в Олонце.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами, путешествующими с детьми, с 1 по 30 ноября 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021:

1. Санкт-Петербург — 3 791 руб. / 4 ночи *
2. Казань — 4 849 руб. / 3 ночи
3. Кисловодск — 1 806 руб. / 10 ночей
4. Екатеринбург — 3 345 руб. / 6 ночей
5. Олонец — 10 500 руб. / 3 ночи
6. Красная Поляна — 4 033 руб. / 3 ночи
7. Переславль-Залесский — 5 450 руб. / 1 ночь
8. Алушта — 3 338 руб. / 6 ночей
9. Волгоград — 2 127 руб. / 3 ночи
10. Великий Новгород — 3 908 руб. / 3 ночи

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Комментарии

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комба
2021-10-14 12:16:38
Чтобы отдыхать, надо устать на работе и деньги заработать. Лео и офф совсем не устают. Им отдых не нужен. :)
Русский
2021-10-14 12:28:29
комба, у леопольдика пенсия может и будет в следующем году, минималка, а вот у оффа с этим проблема. Хоть и старше его на четыре года.
Гость
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