Отдых с детьми в Карелии в ноябре обойдется дороже, чем в Ставрополье

Дешевле отдохнуть в ноябре с детьми в Кисловодске, чем в Олонце, утверждает сайт бронирования жилья и отдыха Tvil.ru.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда можно поехать отдохнуть с детьми в ноябре в России.

Топ-3 самых популярных городов, куда все едут с детьми в ноябре составили Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Екатеринбург, Олонец, Красная Поляна, Переславль-Залесский, Алушта, Волгоград и Великий Новгород.

По статистике Tvil.ru, семьи с детьми бронируют отдых в ноябре от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,8 до 10,5 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть с детьми в Кисловодске, дороже — в Олонце.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок жилья туристами, путешествующими с детьми, с 1 по 30 ноября 2021 года.

Десять популярных направлений отдыха с детьми в ноябре 2021:

1. Санкт-Петербург — 3 791 руб. / 4 ночи *

2. Казань — 4 849 руб. / 3 ночи

3. Кисловодск — 1 806 руб. / 10 ночей

4. Екатеринбург — 3 345 руб. / 6 ночей

5. Олонец — 10 500 руб. / 3 ночи

6. Красная Поляна — 4 033 руб. / 3 ночи

7. Переславль-Залесский — 5 450 руб. / 1 ночь

8. Алушта — 3 338 руб. / 6 ночей

9. Волгоград — 2 127 руб. / 3 ночи

10. Великий Новгород — 3 908 руб. / 3 ночи