Отдых в компании друзей привел жителя Карелии в отделение полиции

Житель Суоярвского района подозревается в краже смартфона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского района обратился 45-летний горожанин и сообщил, что у него февральским днем пропал мобильный телефон стоимостью около 9 тысяч рублей. Мужчина объяснил, что накануне отдыхал в компании своих друзей. Не обошлось без спиртных напитков, поэтому заявитель не мог восстановить полную картину произошедшего, а также вспомнить, где и когда мог лишиться гаджета.

Оперативники установили обстоятельства происшествия. По версии дознания, мобильный похитил 35-летний местный житель, а затем, введя в заблуждения своих приятелей, попросил тех разблокировать смартфон. Но знакомые не справились. Подозреваемый дал признательные показания.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемый рискует лишиться свободы на срок до двух лет.