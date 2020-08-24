Отдых в санаториях Карелии стал одним из самых популярных на Северо-Западе

Отдых по кэшбэку в санаториях Карелии является одним из самых востребованных.

Сервис бронирования Санатории-России.рф составил рейтинг субъектов Северо-Западного федерального округа для отдыха в санаториях по программе кэшбэка.

Более 46 тысяч рублей по кэшбэку за путевку в санаторий в среднем платят на Северо-Западе России.

В первую пятерку регионов Северо-Запада по популярности санаторного отдыха по кэшбеку входят Ленинградская область, Калининградская область, Вологодская область, Республика Карелия и Новгородская область.