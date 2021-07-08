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Отдыхающий петрозаводчанин ограбил магазин в одном из районов Карелии

Новости. Криминал
15:57, 09 Июля 2021
фото: © Павел Бедняков/Известия

Житель Петрозаводска решил расслабиться на отдыхе и вынес из магазина алкоголь, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского району поступило заявление о грабеже. Работники магазина сообщили полицейским, что незнакомый мужчина взял со стеллажа бутылку крепкого алкоголя и, не обращая внимания на попытки продавцов остановить его, унес товар без оплаты. Ущерб превысил тысячу рублей.

Участковый уполномоченный полиции Медвежьегорска установил личность и местонахождение подозреваемого — 26-летнего петрозаводчанина. Житель карельской столицы признал вину. Он рассказал полицейским, что приехал в Заонежье на отдых, вечером решил пройтись, заглянул в магазин и оттуда вынес спиртное, которое выпил вместе с друзьями.

Уголовное дело возбуждено по статье «грабеж», фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы.

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