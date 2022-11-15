Отечественный автомобиль протаранил столб на юге Карелии (ФОТО)

В Питкярантском районе расследуется ночное ДТП, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ночной аварии в Питкярантском районе. Там 27 ноября в 3.30 на 103 километре автодороги «Олонец — Питкяранта — Леппясилта» автомобиль ВАЗ под управлением 61-летнего водителя съехал с дороги в кювет и врезался в опору освещения.

В результате аварии водитель отечественного автомобиля был госпитализирован.

Ранее в ГИБДД сообщили причину аварии с тремя пострадавшими в Пряжинском районе республики.