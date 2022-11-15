Стала известна причина аварии с тремя пострадавшими на трассе «Кола» в Карелии (ФОТО)

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП в Пряжинском районе, где столкнулись два автомобиля.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, на 366 километре трассы «Кола» столкнулись два автомобиля. Авария случилась в 16.38 вечера 27 ноября.

По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля

Suzuki, совершая обгон, выехал на встречную полосу, где его машина столкнулась с автомобилем ВАЗ.

В аварии пострадали 49-летний водитель и 51-летняя пассажирка ВАЗа, а также 20-летний пассажир Suzuki. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, спасателям пришлось доставать одного из пострадавших из авто с помощью специнструмента.