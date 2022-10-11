Три человека пострадали в ДТП на федеральной трассе в Карелии

Дорожная авария произошла на автодороге «Кола» в Пряжинском районе Карелии.

В воскресенье, 28 ноября, в 16:41 пожарным Пряжинского района стало известно о ДТП с двумя автомобилями на 365 километре автодороги «Кола».



В столкновении пострадали три человека, одного из них спасателям пришлось доставать из авто с помошью специнструмента.