Отец повез ребенка в детский сад, забыв о безопасности

Автоинспекторы проверили водителей у одного из детских садов Петрозаводска.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в рамках профилактического мероприятия по контролю правил перевозки несовершеннолетних автоинспекторы проверяли водителей у детского сада № 5.

Сотрудники ДПС зафиксировали одно нарушение — четырехлетний ребенок находился на заднем сиденье машины без детского удерживающего устройства и, к тому же, не был пристегнут.

В отношении папы-водителя было вынесено административное постановление. Его ожидает штраф в размере 3 тысяч рублей.

Напомним, вчера 7-летний ребенок попал под колеса грузового фургона в Петрозаводске. Позже в сети появилось видео инцидента.