Отец в Карелии задушил плачущую дочку

Первый заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве малолетнего ребенка родным отцом.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2017 года по февраль 2018 года систематически не исполнял родительские обязанности, проявлял жестокое обращение к своей годовалой дочери.

Он не осуществлял уход за ребенком, не обращался в медицинские учреждения для лечения имевшихся у дочери заболеваний, а также избивал ее (в том числе в день убийства).

На протяжении нескольких часов 4 февраля 2018 года мужчина в своей пил спиртное. Поскольку дочь своим плачем постоянно отвлекала его от распития спиртного, отец решил ее убить. Он с силой закрыл ладонью рот и нос девочки и удерживал ребенка таким способом, пока не наступила смерть от асфиксии.

"После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Карелия для рассмотрения по существу", - рассказали в прокуратуре Карелии.