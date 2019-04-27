Отходы из канализации заливают поля в Шуе

Канализационно-очистные сооружения в Шуе должны заработать 30 июля, пообещал жителям поселка глава администрации Прионежского муниципального района Григорий Шемет.

Расположенный всего в 12 километрах от Петрозаводска поселок Шуя, в отличие от многих других карельских сельских поселений, количеством постоянно проживающих здесь людей не обделен. Здесь имеются построенные еще в советское время четырех, трех и двухэтажные жилые дома. В них проживают, в том числе, семьи работников бывшего совхоза, а ныне агрокомплекса имени Зайцева, учителя местной средней школы, в которой сегодня учатся 450 школьников.

В обычных домах, а также в коттеджах, количество которых постоянно растет, проживают и люди, работающие в Петрозаводске, гарнизоне Бесовец, с недавних пор переименованный в "Чалну-1", и в других окрестных поселениях.

- Свой родной поселок я не променяю даже на Петрозаводск, - сказал один из местных жителей, представившийся Иваном Алексеевичем. – Места у нас замечательные, рядом река Шуя, поблизости лес. Одна только беда: уже третий год местные канализационно-очистные сооружения почему-то не работают.

В результате отходы канализации из унитазов по трубам выливаются прямо на близлежащие хорошие поля – так называемое урочище Падос. И сегодня территория разлива нечистот, по подсчетам местных жителей, составляет несколько десятков гектаров. Этим объясняется ощущающийся еще издали зловонный запах, резко усиливающийся с наступлением весны и особенно, более теплого лета.

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