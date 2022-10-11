Отключение воды в райцентре Карелии перенесли на сутки

Во всем Медвежьегорске из-за ремонта водозабора в пятницу, 21 октября, отключат холодную воду.

Как сообщается в паблике властей Медвежьегорского района, в пятницу, 21 октября, по причине ремонта водозабора вр всем райцентре не будет холодной воды.



Время для работ — с 09.00 до 17.00. Напомним, ранее власти сообщили, что работы запланированы на четверг, 20 октября.



Сейчас стало известно, что в этот день горожане смогут пользоваться водопроводом, работы перенесли на пятницу.