Отключения света ждут жителей Карелии

В ближайшие дни энергетики займутся проведением работ, которые станут причиной отключений света в районах республики.
Кратковременные отключения электроэнергии могут коснуться жителей 13 районов республики. Об этом сообщает паблик карельского правительства в соцсети.
Причиной отключений станут неотложные работы на энергообъектах, которые проведут энергетики с 15 по 20 февраля.
Места и периоды отключений света в разных районах указаны в посте правительственного паблика.
Ранее сообщалось, что трассу на въезде в Петрозаводск подсветили новыми фонарями.
Комментарии