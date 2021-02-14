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Отключения света ждут жителей Карелии

Новости. Общество
09:41, 15 Февраля 2021
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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В ближайшие дни энергетики займутся проведением работ, которые станут причиной отключений света в районах республики.

Кратковременные отключения электроэнергии могут коснуться жителей 13 районов республики. Об этом сообщает паблик карельского правительства в соцсети.

Причиной отключений станут неотложные работы на энергообъектах, которые проведут энергетики с 15 по 20 февраля. 

Места и периоды отключений света в разных районах указаны в посте правительственного паблика.

Ранее сообщалось, что трассу на въезде в Петрозаводск подсветили новыми фонарями.

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Комментарии

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Изя
2021-02-15 10:46:34
Что же погаснет свет . придётся людям зажечь фонарики , другого выхода нет . :)
Off
2021-02-15 10:41:15
Там где правят педроссы , всегда разруха , аварии ..и отключение электричества .
кир
2021-02-15 10:26:39
Давидка как м леопольдишка тоже дурью мается. У них фонариков нет.
User
2021-02-15 10:57:54
Главари секты разговаривающих с котом надысь заявили, что использование фонариков является экстремизмом и предательством родины. Но дурью маются все равно не они.
кир
2021-02-15 11:38:53
усер, на подмогу секте бездельников появился. Лучше нам свежие новости из первых рук. Чего к вас там бабы протестовали? Или ты не видел?
David.
2021-02-15 09:48:44
Для фееричности происходящего тогда уж напишите " Конец света ждут жители Карелии"
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