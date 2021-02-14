Отключения света ждут жителей Карелии

В ближайшие дни энергетики займутся проведением работ, которые станут причиной отключений света в районах республики.

Кратковременные отключения электроэнергии могут коснуться жителей 13 районов республики. Об этом сообщает паблик карельского правительства в соцсети.

Причиной отключений станут неотложные работы на энергообъектах, которые проведут энергетики с 15 по 20 февраля.

Места и периоды отключений света в разных районах указаны в посте правительственного паблика.

Ранее сообщалось, что трассу на въезде в Петрозаводск подсветили новыми фонарями.