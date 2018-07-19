Открыта онлайн продажа билетов на юбилейную Кижскую регату

На острове Кижи 3 и 4 августа состоятся главные мероприятия XX юбилейной Кижской регаты.

Приобрести билеты на праздник вы можете на сайте музея по ссылке "Прогулка на праздник на острове Кижи". В юбилейном 2018 году регата будет по-настоящему масштабной.

3 августа на острове Кижи состоится Конкурс мастеров-судостроителей "Народная лодка". Ожидается, что на конкурсе будет представлено около 20 лодок из Карелии и 8 лодок из других регионов. В этот же день состоится большая гонка вокруг острова Кижи.

Главный день фестиваля, 4 августа, откроется торжественным парадом лодок у Кижского архитектурного ансамбля. Затем состоятся главные гонки, в которых примут участие 250–280 человек на 60–65 лодках. Из других регионов России прибудут до 70 участников и 15 лодок. Ожидается участие иностранных команд, в том числе из Финляндии, Норвегии, Белоруссии, Болгарии и Китая. Традиционно праздник украсят исторические суда клуба "Полярный Одиссей", а также судно нового партнера фестиваля из Великого Новгорода — "Морского центра капитана Н. Варухина".

Кроме того, гостей праздника ждет насыщенная программа в Кижской гавани с выступлениями творческих коллективов, мастер-классами, конкурсами, розыгрышами и аттракционами. Также на острове Кижи будет организована ярмарка местных производителей и мастеров традиционных промыслов, будет работать павильон "Кижский ихтиоцентр", пройдет демонстрация приготовления традиционных рыбных блюд коренных народов Карелии, а также "Кижского чая", "Кижской каши" и "Кижской ухи".

Также в честь юбилея Кижской регаты на последней неделе июля крейсерские яхты — участники Онежской регаты — впервые придут к острову Кижи, где состоится промежуточный финал гонок. Кроме того, в преддверии фестиваля в Петрозаводске пройдет презентация Кижской регаты в пойме реки Лососинки в рамках программы ко Дню Военно-морского флота. На следующий день "Эскадра Кижской регаты" — большие лодки (ялы и соймы) отправятся своим ходом из Петрозаводска на о. Кижи.

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