Авторская передача к 70-летию строительной компании "Век"

Смотрите спецвыпуск о надежном застройщике и его генеральном директоре Воскобойникове Евгении Максовиче.

В марте этого года популярные издания Карелии писали, говорили и показывали сюжеты о строительной компании "Век". Повод весомый – 70-летие со дня основания предприятия. Многое сделано, сотни объектов построены, не пересчитать всех наград и достижений.

Предлагаем вашему вниманию специальный выпуск авторской передачи Светланы Пушкиной "Открытая дверь", посвященной тому, кто смог вывести строительную компанию "Век" на самый высокий уровень – ее генеральному директору Евгению Максовичу Воскобойникову.

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