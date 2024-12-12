Открытки карельского подростка покорили всероссийский конкурс

Карельский подросток занял третье место на конкурсе «Туристический сувенир».

16-летний Степан Никулин из Карелии занял третье место на конкурсе «Туристический сувенир» в номинации «Сувенир музея». Его работы, изображающие знаменитые Кижи, покорили жюри и принесли победу. Как отметили в издании Daily Karelia, на конкурс было подано более 3 тысяч заявок из разных регионов России и Беларуси.

Кроме того, журналисты рассказали, что Степан, мальчик с аутизмом, рисует с трех лет. Он посещает художественную школу и регулярно создает благотворительные открытки. Его мама, Наталья Никулина, руководитель студии «Творим вместе» для родителей и детей с аутизмом, рассказала, что идея создания открыток с Кижами возникла после нескольких посещений этого места Степаном.

«Он несколько раз бывал на Кижах и нарисовал музей в очень интересной интерпретации. И у нас возникла идея сделать открытки и отправить их на конкурс», — поделилась Наталья.