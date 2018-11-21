Открывается новый строительный супермаркет DEPO в Петрозаводске

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Праздничное открытие - 22 ноября в 12:00 на Онежской Флотилии, 43.
DEPO ("ДЕПО") - новый супермаркет товаров для строительства, отделки и обустройства впервые откроет свои двери 22 ноября в 12:00. Развлекательная программа, подарки и праздничный торт подготовлены с душою организаторами мероприиятия.
Будет весело и интересно!
Что же такое такое DEPO? И с чем его едят?
DEPO - не очередной новый строительный супермаркет. В DEPO реализованы лучшие международные практики и самые современные решения на рынке товаров для ремонта! Он должен стать для покупателей чем-то вроде уютной кладовки, тем самым местом, куда всегда можно будет прийти и найти всё необходимое.
В DEPO представлен большой выбор качественных товаров среднего ценового сегмента, по трём основным направлениям:
- строительные материалы
- отделка и ремонт
- товары для обустройства
Работает отдел по обслуживанию юридический лиц.
Строительный супермаркет DEPO
г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, 43, ежедневно с 9:00 до 21:00.
Группа ВК: vk.com/depo_stroymarket.
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