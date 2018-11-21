Открывается новый строительный супермаркет DEPO в Петрозаводске

Праздничное открытие - 22 ноября в 12:00 на Онежской Флотилии, 43.

DEPO ("ДЕПО") - новый супермаркет товаров для строительства, отделки и обустройства впервые откроет свои двери 22 ноября в 12:00. Развлекательная программа, подарки и праздничный торт подготовлены с душою организаторами мероприиятия.

Будет весело и интересно!

Что же такое такое DEPO? И с чем его едят?

DEPO - не очередной новый строительный супермаркет. В DEPO реализованы лучшие международные практики и самые современные решения на рынке товаров для ремонта! Он должен стать для покупателей чем-то вроде уютной кладовки, тем самым местом, куда всегда можно будет прийти и найти всё необходимое.

В DEPO представлен большой выбор качественных товаров среднего ценового сегмента, по трём основным направлениям:

- строительные материалы

- отделка и ремонт

- товары для обустройства

Работает отдел по обслуживанию юридический лиц.

Строительный супермаркет DEPO

г. Петрозаводск, ул. Онежской Флотилии, 43, ежедневно с 9:00 до 21:00.

Группа ВК: vk.com/depo_stroymarket.

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