Судимость не позволила пенсионеру из Костомукши съездить в санаторий

Свои действия осужденный не считал преступлением.

В Костомукшский городской суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости обратился мужчина, указав, что за истекший период испытательного срока он не допускал нарушений порядка и условий отбытия, сообщили 14 ноября в пресс-службе инстанции.

По его словам, он является неработающим пенсионером и имеет профессиональное заболевание, однако судимость не позволяет ему съездить по путевке в санаторий.

Суд обнаружил, что приговором суда мужчина был осужден к двум годам лишения свободы условно с возложением обязанностей. Указанным приговором с мужчины в пользу ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» взыскали причиненный преступлением материальный ущерб в размере 473 255 рублей. Согласно сведениям федеральной службы судебных приставов, остаток долга по исполнительному производству составил 307 349, 80 руб.

Кроме того, действенных и эффективных мер по погашению исковых обязательств осужденный за период истекшего испытательного срока до рассмотрения дела судом не предпринимал и заинтересованности в таком возмещении не проявлял.

При этом объективных причин, по которым причиненный потерпевшему вред не мог быть возмещен осужденным в большем, чем имеет место быть на момент рассмотрения ходатайства, размере, с учетом наличия у него имущества в виде транспортного средства, суд не усмотрел. Более того, в период испытательного срока осужденный был привлечен к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения.

Суд учел, что об отсутствии доказательств исправления осужденного свидетельствует и его отношение к содеянному, не изменившееся с момента постановления приговора: свои действия он по-прежнему не считал преступлением.