Отменены ограничения на въезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.

Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.

Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.