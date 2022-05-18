Отменены ограничения на въезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.
Как сообщает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения на передвижение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу.
Ранее подобные ограничения были отменены в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.
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