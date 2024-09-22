Отопление подключают в городе на севере Карелии

Местных жителей предупредили о том, что процесс займет время.

Дома начали подключать к теплу в Костомукше. Об этом сообщил глава Костомукшского округа Сергей Новгородов на своей странице в соцсети.

«Напомню, что подключение будет происходить поэтапно с соблюдением гидравлических и температурных режимов с выходом на технические параметры в течение нескольких дней»,

— отметил Сергей Новгородов.



По словам главы округа, подключение тепла требует времени, поэтому при отсутствии отопления в первые дни не стоит сразу звонить в диспетчерскую службу ЕДДС. При этом нужно следить за состоянием батарей и стояков отопления, чтобы не было аварийных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что тепло дадут раньше в садики и школы Петрозаводска.