Отправленный в отставку глава Сортавалы попросил горожан не вестись на провокации

Экс-руководитель муниципального образования в Карелии Сергей Крупин готовится выступить с политическим заявлением.

В паблике администрации Сортавальского поселения появилось обращение Сергея Крупинина, которого горсовет "удалил в отставку". Бывший глава Сортавалы поблагодарил горожан за поддержку, которую он "чувствовал ее на протяжении последних пяти лет".

"В ближайшее время я выступлю с политическим заявлением. Сейчас обращаюсь с одной единственной просьбой - не вестись на возможные провокации, не участвовать в несанкционированных митингах и акциях протеста. Это может навредить. Мы должны соблюдать закон. У нас будет возможность высказаться. И мы ей обязательно воспользуемся", - написал Сергей Крупинин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполняет свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.