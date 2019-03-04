Отсидевший в колонии более 5 лет житель Карелии вновь отправился за решетку

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Мужчине назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за несоблюдение административных ограничений, сообщили в прокуратуре Карелии.
Ранее дважды судимый житель Костомукши в январе 2017 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание более 5 лет.
Решением суда в отношении него был установлен административный надзор на срок до 2023 года, в связи с чем ему было запрещено находиться вне места жительства в ночное время.
Поднадзорный неоднократно нарушал указанный запрет: находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, похитил в магазине 4 бутылки коньяка стоимостью 4259 рублей.
По совокупности преступлений суд назначил подсудимому наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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