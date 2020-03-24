Отсрочку оплаты услуг ЖКХ из-за коронавируса назвали "популизмом"

Предложение освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции является "абсолютнейшим популизмом".

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя инициативу депутата Госдумы Василия Власова.

"У нас вся система ЖКХ не находится в идеальном состоянии, и если мы сейчас изымем из нее гигантское количество средств, то мы, я боюсь, к зиме в принципе ее не подготовим", — пояснил он.

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