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Отсрочку оплаты услуг ЖКХ из-за коронавируса назвали "популизмом"

Новости. Общество
16:44, 25 Марта 2020
фото: © Антон Вергун/ТАСС
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Предложение освободить россиян от коммунальных платежей на время карантинных мер из-за коронавирусной инфекции является "абсолютнейшим популизмом".

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов, комментируя инициативу депутата Госдумы Василия Власова.

"У нас вся система ЖКХ не находится в идеальном состоянии, и если мы сейчас изымем из нее гигантское количество средств, то мы, я боюсь, к зиме в принципе ее не подготовим", — пояснил он.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

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кир
2020-03-25 17:29:51
Враньё - это способ существования нашей цивилизации.(я)
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