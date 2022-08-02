«Отстраняться от агрессивных стилей» в одежде во время кризиса советует стилист из Петрозаводска

Петрозаводский стилист объяснила, как выбирать одежду во время кризиса.

В рубрике «Уроки выживания» известный стилист из Петрозаводска Кристина Галактионова рассказала о роли гардероба для женщины во время кризиса и как оставаться модной со скромным бюджетом.

«У каждого цвета есть свое содержание. То, как он влияет на наше эмоциональное состояние. Сейчас я советую избегать красного цвета в своем образе и стиле. Это цвет возбуждения. Сейчас его достаточно. В такие моменты нужно отстраняться от агрессивных стилей, уходить от агрессивных возбуждающих цветов. Перенастраивайте себя на красивое и эстетичное. Женщина сохраняет свою внутреннюю энергию, чтобы преобразовывать пространство вокруг. От нашего внутреннего состояния зависит гармония в семье, работе. Выбирайте более светлые оттенки, которые несут эмоции легкости, нежности, романтичности», — постоветовала Кристина.

Что еще она рекомендует при выборе гардероба, читайте в статье «Столицы на Онего».