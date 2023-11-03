Отсутствие дороги заставляет родителей вести малышей в новый детсад через «вонючие врата»

Родители воспитанников нового детского сада на улице Хейкконена в Петрозаводске пожаловались на отсутствие безопасной дороги к учреждению.

В редакцию наших коллег из «МК в Карелии» обратилась возмущенная горожанка. Молодая мама рассказала об отсутствии нормальной пешеходной дороги к новому детскому саду «Лукоморье» на улице Хейкконена, недалеко от бассейна H2O.



Родителям с детьми приходится протискиваться между грязными мусорными баками на местной контейнерной площадке, а потом ждать, пока проедут автомобили и пересекать проезжую часть на свой страх и риск. Пешеходного перехода там также нет.



«Вот так и шли сегодня через вонючие врата», — рассказала петрозаводчанка.







Напомним, петрозаводчане уже неоднократно обращали внимание городских властей на необходимость обустроить «зебру» в этом месте.