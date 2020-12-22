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Отсутствие российских туристов ударило по экономике Финляндии

Новости. Экономика
09:49, 23 Декабря 2020
фото: © pixabay.com
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Прямые убытки приграничных финских регионов оцениваются в 200 миллионов евро.

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы нанесли ощутимый удар по туристическому бизнесу Финляндии. Как сообщила финская телекомпания Yle, прямые убытки приграничных регионов соседней страны от прекращения туристического потока из России оцениваются в 200 миллионов евро.

Особенно сильно пострадал регион Южная Карелия. В прошлом году доход этого региона от иностранных путешественников, из которых 98 процентов составляют россияне, достиг 310 миллионов евро. А в нынешнем году, по оценке финских аналитиков, Южная Карелия не получила фактически никакого дохода. Из-за закрытия границ компании, оказывающие туристические услуги, ежемесячно теряют примерно 20 миллионов евро. В итоге под сокращение могут попасть почти две тысячи человек, занятых в турбизнесе этого региона.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
миша
2020-12-23 10:51:57
Они то выкрутятся. Нам бы их проблемы.
Бритва
2020-12-23 10:42:08
да не может быть! Они же такие самостийные и незалежные!
Пусть теперь давятся сыром!
Врунов
2020-12-23 10:07:42
Шах и мат. У койры истертка
Off
2020-12-23 10:28:42
Врунов, социопат..сам небось бегаешь, покупать финский сыр. Педридурок. )))
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