Отсутствие российских туристов ударило по экономике Финляндии

Прямые убытки приграничных финских регионов оцениваются в 200 миллионов евро.

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы нанесли ощутимый удар по туристическому бизнесу Финляндии. Как сообщила финская телекомпания Yle, прямые убытки приграничных регионов соседней страны от прекращения туристического потока из России оцениваются в 200 миллионов евро.

Особенно сильно пострадал регион Южная Карелия. В прошлом году доход этого региона от иностранных путешественников, из которых 98 процентов составляют россияне, достиг 310 миллионов евро. А в нынешнем году, по оценке финских аналитиков, Южная Карелия не получила фактически никакого дохода. Из-за закрытия границ компании, оказывающие туристические услуги, ежемесячно теряют примерно 20 миллионов евро. В итоге под сокращение могут попасть почти две тысячи человек, занятых в турбизнесе этого региона.