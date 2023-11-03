Оттепель продолжится в Карелии во вторник

Синоптики республиканского Гидрометцентра рассказали о погоде на 7 ноября.
Во вторник, 7 ноября, в республике ожидается пасмурная погода. В большинстве районов Карелии выпадут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.
На дорогах будет сользко. Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный, умеренный. Температура ночью -2,+3°С, днем 0,+5 градусов.
В Петрозаводске будет облачно. Ожидаются умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.
Ветер ночью северо-восточный, северный, днем северо-западный умеренный. Температура +1, +3 °С в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.
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