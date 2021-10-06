Отцы с детьми предпочитают отдыхать осенью в Приладожье Карелии

Лахденпохья попала в десятку популярных направлений отдыха отцов с детьми осенью, показало исследование Tvil.ru.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню отца, отмечаемому в третье воскресенье октября в России, определил, куда можно поехать отдохнуть осенью папам с детьми. Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об учреждении праздника, посвященного отцам. В первый раз россияне отметят его уже 17 октября.

По данным Tvil.ru, отцы с детьми выбирают для отдыха на осенних каникулах Алушту, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Ростов-на-Дону, Казань, Сургут, Кисловодск и Лахденпохью в России, а также Гагру в Абхазии.

По статистике сервиса, папы бронируют жилье для отдыха от 1 до 7 ночей и тратят на проживание от 1,4 до 5,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего День отца отметить в Кисловодске, дороже — в Лахденпохье. В Санкт-Петербурге отдых обойдется в среднем в 2118 рублей за ночь, в Ростове-на-Дону — в 1 687 рублей, а в Казани — 1 900 рублей.

Ранее сообщалось, Карелия вошла в число самых дорогих регионов Северо-Запада для отдыха в санаториях осенью.