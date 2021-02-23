Овчарки Рокки и Прайда будут сторожить арестантов в Карелии

Две новых служебных собаки пополнили кинологическую службу УФСИН в Карелии.

Два щенка немецкой овчарки приехали в Карелию из племенного питомника служебного собаководства УФСИН России по Архангельской области. Об этом информирует УФСИН по Карелии.

Кинологи назвали новых собак Рокки и Прайда. Скоро у них закончится карантин и собак начнут дрессировать. Щенкам предстоит пройти курс подготовки по месту будущей службы в кинологических подразделениях исправительных учреждений Карелии.

В учреждениях УФСИН России по Карелии в основном несут службу немецкие овчарки, универсальные качества которых высоко ценятся специалистами, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что самого сильного заключенного выбрали в колонии Карелии.