Овцы породы оксфорд-даун добыли для Карелии золотую медаль

Овцы предприятия «Кроноборг» из Лахденпохского района завоевали золотую медаль и аттестат победителя I степени Всероссийской племенной выставки.

Карелия впервые приняла участие во Всероссийской племенной выставке и сразу получила высокую оценку специалистов. Об этом глава республики Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Оксфорд-даун — очень перспективная порода, взрослые особи достигают 140 кг. При этом разводят их только у нас, в Карелии. Первая партия, которую два года назад привез в Россию предприниматель Артур Ольгский, дала начало стратегическому проекту по возрождению овцеводства в республике», — пишет руководитель республики.

По словам Парфенчикова, минсельхоз и правительство оказывают предприятию всю необходимую поддержку. На базе «Кроноборга» планируют создать племенной репродуктор, увеличив поголовье в разы.

«Интерес среди фермеров и специалистов к новой породе высок — заявки на карельских оксфордов поступают со всей страны!» — отметил глава Карелии.

Ранее сообщалось, в Лахденпохский район привезли овец пород Oxford Down и Суффолк.