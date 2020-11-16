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В Карелию завезли баранов из Финляндии

Новости. Общество
11:49, 17 Ноября 2020
фото: © Управление Россельхознадзора Карелии
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В Лахденпохский район привезли овец пород Oxford Down и Суффолк, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

По данным ведомства, 13 ноября в Карелию прибыли 48 голов овец и баранов породы Oxford Down и Суффолк. Две партии овец были ввезены из Финляндии через МАПП "Торфяновка".

Животные были досмотрены государственным инспектором Управления уже в Лахденпохском районе. Баранов и овец осмотрели, проверили соответствие подконтрольных животных данным, указанным в документах.

Бараны и овцы были ввезены по разрешению Россельхознадзора с соблюдением всех соответствующих ветеринарно-санитарных требований, животные поставлены государственной ветеринарной службой на карантин.

Это уже не первая за год партия овец породы Oxford Down, ввезенная в Карелию из Финляндии. Ранее сообщалось, что в начале ноября завезли 69 животных.

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Комментарии

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Zim
2020-11-17 12:31:17
А те, кто так «оригинально» и «непредсказуемо» шутят, кто?
Dima
2020-11-17 12:14:25
У нас и своих хватает)
zanoza
2020-11-17 12:13:19
Своих баранов девать некуда, куда не плюнь, одни бараны сидят! :)
David
2020-11-17 12:34:38
zanoza, скорее овцы
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