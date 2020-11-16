В Карелию завезли баранов из Финляндии

В Лахденпохский район привезли овец пород Oxford Down и Суффолк, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.
По данным ведомства, 13 ноября в Карелию прибыли 48 голов овец и баранов породы Oxford Down и Суффолк. Две партии овец были ввезены из Финляндии через МАПП "Торфяновка".
Животные были досмотрены государственным инспектором Управления уже в Лахденпохском районе. Баранов и овец осмотрели, проверили соответствие подконтрольных животных данным, указанным в документах.
Бараны и овцы были ввезены по разрешению Россельхознадзора с соблюдением всех соответствующих ветеринарно-санитарных требований, животные поставлены государственной ветеринарной службой на карантин.
Это уже не первая за год партия овец породы Oxford Down, ввезенная в Карелию из Финляндии. Ранее сообщалось, что в начале ноября завезли 69 животных.
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