В Карелию завезли баранов из Финляндии

В Лахденпохский район привезли овец пород Oxford Down и Суффолк, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

По данным ведомства, 13 ноября в Карелию прибыли 48 голов овец и баранов породы Oxford Down и Суффолк. Две партии овец были ввезены из Финляндии через МАПП "Торфяновка".

Животные были досмотрены государственным инспектором Управления уже в Лахденпохском районе. Баранов и овец осмотрели, проверили соответствие подконтрольных животных данным, указанным в документах.

Бараны и овцы были ввезены по разрешению Россельхознадзора с соблюдением всех соответствующих ветеринарно-санитарных требований, животные поставлены государственной ветеринарной службой на карантин.

Это уже не первая за год партия овец породы Oxford Down, ввезенная в Карелию из Финляндии. Ранее сообщалось, что в начале ноября завезли 69 животных.