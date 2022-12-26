Озера Карелии попали в топ-5 популярных направлений для зимнего дрифта

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru провел опрос в соцсети, какие озера туристы выбирают зимой для катания на коньках, снегокатах и автомобилях.

Как отметили в Tvil.ru, любители отдохнуть на озерах охотно это делают и зимой — катаются по чистому прозрачному льду на коньках, снегокатах и даже на автомобилях. Зимний дрифт в России стал очень популярен.

Согласно опросу сервиса, туристы предпочитают для катания на льду Байкал. Это озеро заняло первой место с большим отрывом — 70% подписчиков выбрали именно это «славное море». Кататься здесь можно и на коньках, и на собачьих упряжках, на автомобилях и даже — на велосипедах с шипованной резиной. На втором месте оказался Селигер (9% голосов). В этом сезоне, по данным прессы, оно превратилось в большой каток, хотя лед окреп еще далеко не везде. Многочисленные базы отдыха на берегах Селигера предлагают различные виды зимних активностей — в том числе и катания по озерной поверхности. Замыкает тройку лидеров Ладожское озеро. Его выбрали 5% проголосовавших. По ладожским шхерам можно кататься не только на коньках, но и на собачьих упряжках, на аэросанях и катерах на воздушной подушке. А четвертое место заняло Онежское озеро (4% респондентов). Но любителям экстрима стоит помнить, что в начале зимы лед не слишком устойчив.

В список популярных озер на катания льду попали также Телецкое озеро в Алтае, Белое озеро в Шатурском районе Московской области, Чудское озеро, озеро Ильмень недалеко от Новгорода Великого, озеро Неро, на котором стоит Ростов Великий, и озеро Чаны Новосибирской области.

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