Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии – погибли два человека (ФОТО) 1
24.12.2020 19:21
В Петрозаводске 41-летний и 58-летний мужчины умерли от коронавируса 1
24.12.2020 09:27
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 7
24.12.2020 09:10
Подсчитано, какую пенсию будут получать жители Карелии с 1 января 8
24.12.2020 11:57
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО) 15
24.12.2020 14:40
В горсовете Петрозаводска прошли обыски 19
24.12.2020 17:19
Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии 4
24.12.2020 16:48

"Озерный снегопад" придет в Петрозаводск 25 декабря

Новости. Погода
22:30, 24 Декабря 2020
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
Загрузка...

Интенсивный снегопад начнется в Петрозаводске уже завтра, 25 декабря, и связан он будет исключительно с Онежским озером.

В метеорологии это называется "Снежный эффект озера", пишет паблик "Погода в Петрозаводске и Карелии".

Когда на незамерзшим, прогретом после лета водоемом располагается холодная воздушная масса, начинается активное его парение. Теплый пар поднимается вверх и конденсируется в облака со снегом. Направление движения сформировавшихся облаков напрямую зависит от направления воздушного потока на той же высоте 1.5 км. В случае с Петрозаводском эти потоки должны быть восточными и юго-восточными, ведь именно там располагается основная вода.

В ближайшие дни ситуация будет благоприятно складываться для озерного снегопада. За 25 и 26 декабря в городе ожидается выпадение 10-15 см снега, также ожидается метель и северо-восточный ветер. Наиболее интенсивные осадки пройдут 25 декабря.

Как отмечают синоптики, такой предновогодний подарок решило подарить Петрозаводску Онежское озеро.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Njkdez
2020-12-25 00:02:06
Подружка экс депутата матвеева следы заметает, окопы снежком укутывает.
однозначно
2020-12-24 23:29:11
эти метеорологи в пединституте учились на еле тройки и пересдачи зачетов с академическими отпусками.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.12.2020, 15:20
Водитель автомобиля погиб после лобового ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
20.12.2020, 16:00
ГИБДД сообщила о втором пострадавшем в смертельном ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.12.2020, 07:25
Цена на торгах за дачный участок в Карелии возросла в 260 раз

Чтиво

24.12.2020 11:18
Без политики
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
Новый год 2021 уже совсем близко! Для взрослых не только дарить, но и выбирать подарки детям приятно и увлекательно.
Комиссар Каттани 14
23.12.2020 15:45
"ОРЭС-Петрозаводск" подвели итоги работы за год
23.12.2020 13:20
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»