"Озерный снегопад" придет в Петрозаводск 25 декабря

Интенсивный снегопад начнется в Петрозаводске уже завтра, 25 декабря, и связан он будет исключительно с Онежским озером.

В метеорологии это называется "Снежный эффект озера", пишет паблик "Погода в Петрозаводске и Карелии".

Когда на незамерзшим, прогретом после лета водоемом располагается холодная воздушная масса, начинается активное его парение. Теплый пар поднимается вверх и конденсируется в облака со снегом. Направление движения сформировавшихся облаков напрямую зависит от направления воздушного потока на той же высоте 1.5 км. В случае с Петрозаводском эти потоки должны быть восточными и юго-восточными, ведь именно там располагается основная вода.

В ближайшие дни ситуация будет благоприятно складываться для озерного снегопада. За 25 и 26 декабря в городе ожидается выпадение 10-15 см снега, также ожидается метель и северо-восточный ветер. Наиболее интенсивные осадки пройдут 25 декабря.

Как отмечают синоптики, такой предновогодний подарок решило подарить Петрозаводску Онежское озеро.