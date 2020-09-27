Озеро Карелии вошло в топ-3 самых красивых озер России

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выяснил, какие озера туристы считают самыми красивыми.

По данным опроса Tvil.ru, большинство туристов (34.71%) самым красивым озером страны считают Байкал, расположенный на территории Бурятии и Иркутской области. На втором месте (27.27%) — Ладожское озеро в Карелии и Ленинградской области. "Бронзу" получило Кояшское озеро, расположенное в Опукском заповеднике в Крыму. Соленое крымское озеро набрало 10.74% голосов.

В десятку красивейших озер вошли также Кардывач в Красной Поляне (6.61%), Баскунчак в Астраханской области (5.79%), Голубое озеро в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии (4.96%), озеро Лотосов в Волгоградской области (4.13%), Селигер в Тверской области (2.48%), Сейдозеро в Мурманской области (1.65%) и Малиновое озеро в Алтайском крае (1.65%).

Ранее круиз через Карелию вошел в топ самых желанных.