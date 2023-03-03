Ожидаемая продолжительность жизни населения Карелии сократилась 

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Карелии оказала значительное влияние на ожидаемую продолжительность жизни населения.

Как рассказали РБК Карелия в министерстве здравоохранения республики, в 2019 году этот показатель находился на уровне 71,5 лет, в 2020 году с началом пандемии он упал до 69,6, в 2021 году опустился до 67,3.

По итогам 2022 года ожидаемая продолжительность жизни не вернулась к допандемийному уровню и составляет 70,3 лет.



Кроме того, отмечается рост общего коэффициента смертности. В 2019 году он составлял 14,2 на 1000 человек населения, в 2020 год — 16,6, в 2021 году — 20,6, а по итогам 2022 года — 16,1. При этом, по данным Карелиястат, в 2022 году демографической сфере наблюдалась естественная убыль населения. В январе-ноябре 2022 года в республике родились 3998 младенцев (на 685 детей меньше, чем в январе-ноябре 2021 года), и умерли 8853 человека (на 2511 человек меньше соответственно). По информации статистического ведомства, за 2021 год, среди основных факторов смертности были болезни системы кровообращения (42%), на коронавирусную инфекцию пришлось 17,6% и новообразования 10,7%.

