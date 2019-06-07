Пакет с оружием довел пенсионера в Карелии до уголовного дела

Пенсионер незаконно хранил в доме оружие, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района поступила оперативная информация о гражданине, незаконно хранящем оружие.

При проверке данной информации полицейские обнаружили в дачном доме обрез гладкоствольного ружья и изъяли его. Владелец дома – 66-летний петрозаводчанин сперва сообщил, что ему о данном оружии ничего неизвестно, а дом достался в наследство от брата.

Позже ранее судимый подозреваемый сознался в содеянном. По его словам, после смерти брата мужчина унаследовал дом и в конце осени прошлого года нашел обрез двуствольного ружья на веранде в желтом пакете. Мужчина перепрятал находку в шкаф.

Возбуждено уголовное дело. В отдельное производство выделен факт переделки огнестрельного оружия - изготовление обреза.